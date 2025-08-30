قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتخابات نقابة القراء.. رسميا حشاد يكمل المسيرة ومعه 18 عضوا

نتيجة انتخابات نقابة القراء
نتيجة انتخابات نقابة القراء
محمد شحتة

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة القراء، برئاسة المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي، المستشار القضائي للوزارة، نتيجة انتخابات النقابة التي استمرت نحو ٨ ساعات، تلتها عملية فرز الأصوات على مدار أكثر من ٣ ساعات، وأسفرت عن فوز الشيخ محمد حشاد بمقعد نقيب القراء لولاية جديدة بعدد ٥٩٠ صوتًا.

كما فاز بعضوية الفئة (أ) ١٨ عضوًا، هم: محمود محمد حسن الخشت، ومحمد عبد القادر بيومي، ومحمد عبد الموجود عبد المقصود، وإبراهيم السيد إبراهيم المتولي، وعبد الفتاح علي عبد الفتاح، والخضر أحمد محمد، وأحمد عوض إسماعيل فيوض، ومحمود علي محمد حسن، ووليد يحيى راغب، وماهر محمد عبد النبي الفرماوي، ومحمد بسيوني عبد اللطيف، ووليد سيد عبد الشافي، والسيد عبد الكريم عبده، ومحمد محروس محمد عبد المنعم، وياسر عبد الباسط محمد، ومحمد محمد محيي الدين، وعبد اللطيف العزب حسين، وحسين حسن عبد العال؛ فيما فاز بعضوية الفئة (ب) كل من: حسين إبراهيم فتح الله، وأحمد فرج الله محمود عبد الغني.

وقد هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فضيلة الشيخ محمد حشاد على فوزه بمقعد نقيب القراء لولاية جديدة تستمر خمس سنوات، ولمجلس الأعضاء المنتخب، مطالبًا إياهم بمزيد من العمل والعطاء لخدمة أهل القرآن. كما قدم الوزير الشكر لأعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ووافر شكره وتقديره لوسائل الإعلام المختلفة التي شاركت في إخراج هذا العمل الراقي في إطار من النزاهة الكاملة والشفافية التامة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة ضمت كلًّا من: المستشار النميري عبد الفتاح، والمستشار خالد عبد المنعم إمام، والدكتور رشدي فوزي رشدي، والمستشار معوض يونس عبد الحافظ؛ فيما شارك في الإشراف على اللجان الفرعية كل من: المستشار محمود عبد المنعم، والمستشار محمد توفيق عبد الحميد، والمستشار عمر أحمد هشام العرابي، والمستشار محمد يوسف محمد سيد، والدكتور محمود عبد القادر، والمستشار مصطفى حسين محمد. 

وقد توجهت اللجنة بالشكر والتقدير للوزير على اهتمامه البالغ بهذه النسخة من انتخابات النقابة، وحرصه الشديد على توفير كل سبل الرعاية حتى تخرج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة التي تليق بأهل القرآن.

