عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي هزيمة بيراميدز للنادي الأهلي بثنائية دون رد في الدوري المصري الممتاز.



وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنا حزين للحاله اللي وصلها الاهلي ، لم كل النجوم وفضى الأندية كلها ومش عارف يعمل حاجه ".



مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.