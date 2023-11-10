بنزيما يقود تشكيل الاتحاد في مواجهة أبها بالدوري السعودي

أعلن حسن خليفة، المدير الفني المؤقت لفريق اتحاد جدة، تشكيل الفريق لمواجهة أبها في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي: مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، فابينيهو، مهند الشنقيطي، كريم بنزيما، إيغور كورنادو، رومارينهو.

البدلاء: عبدالله المعيوف، عمر هوساوي، مروان الصحفي، تركي الجعدي، عبدالرحمن العبود، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حاجي.



ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.