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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة جديدة في واقعة متسول المنصورة صاحب الكنز

اموال
اموال

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة في إحدى قرى مدينة المنصورة بالدقهلية حيث عثروا على كمية كبيرة من الأموال لدى أحد المتسولين بعد وفاته.

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وبحسب أحد المواقع، وقال أحد أهالي القرية، إن المتسول يدعى عم حمدي، ويبلغ من العمر 78 عامًا، وتوفي داخل منزله بعد تدهور حالته الصحية، وتبرع الأهالي بأدوات الغسل والتكفين، ودفن في مقابر الصدقة، وبعد وفاته بيوم وجد الأهالي الكنز الذي تركه عبارة عن شكائر معبأة بالنقود من جميع الفئات.


وأضاف، أن المتوفى يقيم في القرية بمفرده منذ 5 سنوات، ولا يعلم أحد من الجيران شيئا عن أسرته أو أقاربه باستثناء شقيقته التي كانت تزوره في آخر شهر من حياته، وكان يخرج نهارًا للتسول ويعود ليلًا.


وأوضح أنهم فوجئوا بأن للمتوفى ابنة ولكنها تقاطعه ولا تسأل عنه، ولكنها حضرت عندما علمت بوفاته، مشيرا إلى أنها دخلت غرفة كان والدها يحتفظ بمفتاحها في رقبته ويمنع أي شخص من الاقتراب منها، وفي اليوم التالي للوفاة فتحتها شقيقته، وفوجئت بشكائر ممتلئة بالأموال من فئات مختلفة مصرية وأجنبية قديمة وحديثة.

وأثارت الواقعة الجدل، حيث أنها ليست الأولى من نوعها في مصر، كما عثروا على أكثر من مليون جنية مع سيدة متسولة في وقت سابق.

 

المنصورة مواقع التواصل

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