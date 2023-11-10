على طريقة “البخيل وأنا”| اكتشاف كنز “علي بابا” مع متسول المنصورة.. شقيقاه اهتما بالغنيمة عن دفن جثمانه

عم حمدي.. رجل في الـ 78 من عمره، توفي داخل قرية جُديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة في الدقهلية، عاش وحيدًا وكان متسولًا يبحث عن لقمة العيش، ليتوفي وحيدًا دون عائلة ويُدفن داخل مقابر الصدقة، ليجد أهالي قرية جُديدة الهالة كنزًا لا يتوقعه أحد.

ففي حجرة صغيرة داخل منزل "عم حمدي"، وجد أهالي قرية جُديدة الهالة 7 شكائر من الأموال، بعملات مصرية وعربية مختلفة ورقية ومعدنية، ومنها عملات متآكلة داخل الشكائر.. فما قصة "عم حمدي" المتسول صاحب ال7 شكائر من الأموال؟

متسول المنصورة صاحب 7 شكائر من الأموال

في الأيام الأخيرة من حياة "عم حمدي"، كان يعاني من وعكة صحية وقام أهالي قرية جُديدة الهالة بمراعاته وخدمته في الشهر الأخير من مرضه، ووفروا له الطعام والعناية حتي توفي.

وتواصل أهالي قرية جُديدة الهالة مع أسرة عم حمدي، وفتحوا منزله الذي سكن فيه لمدة خمس أعوام ماضية داخل القرية، ليكتشفوا وجود 7 شكائر من الأموال داخل منزل عم حمدي، وتنوعت فئات الأموال من عملات مصرية وسعودية، وحتي أنه تواجد عملات ل5 و10 قروش، والتي لم يعد لها تواجد في وقتنا الحالي.