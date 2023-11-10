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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5 آلاف مشروع قدموا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. فيديو

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة بدأت في العام الماضي، والعام الحالي هي النسخة الثانية وهي غير مسبوقة على المستوى العالمي، أن يتم فتح الباب أمام سكان مصر بالكامل لإيجاد حلول للتحديات البيئية، والعام الأول تقدم 3500 مشروع، والعام الثاني تقدم أكثر من 5 آلاف مشروع. 

السفير هشام بدر يتحدث عن مبادرة المشروعات الخضراء 

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن رئيس الوزراء تفقد المشروعات المؤهلة في المرحلة النهائية 162 مشروع في جميع محافظات مصر، واستغرق وقت طويل، حيث كان هناك مشروعات هائلة ورائعة من كل المحافظات، ووزيرة التخطيط ورئيس الوزراء انتقلوا لكل محافظة التي قدمت أفضل 6 مشروعات فازت لديها، والتي تدل على أن الشعب المصري لديه أفكار خارج الصندوق بها ابتكارات وحلول. 

وتابع السفير هشام بدر، أن المؤتمر الخاص بالمبادرة أرسل رسائل رئيسية كان إيجازها هي إشراك جميع الفئات في المجتمع في المبادرة بكافة أشكالها المختلفة، وتواصل الفائزين بالجهات الاستثمارية والدولية، إذ أنه تم اختيار 15 مشروع فائز يتم تشبيك الفائزين بالجهات التمويلية والاستثمارية لكي يتم تمويلهم، "العام الماضي فاز 18 والـ 18 دول فيه شركات منها حصلت على جوائز دولية، 5 أو 6 شركات منهم حصلت على جوائز دولية". 

واستكمل، أن الشراكات الاستراتيجية أحد أهم ما يجمع المشاركين في المبادرة، وكذلك التدريب إذ أنه مهم للغاية على تدريب الشباب على تقديم مشروعات، حيث كان هناك 60 جلسة تدريبية على هذه المشروعات من خلال الجامعات، فضلا عن العمل على رفع الوعي بالتغيرات المناخية، ومن أهم الرسائل أيضا أن المبادرة أصبحت منصة للعمل المناخي على المستوى الوطني. 

وعن الشروط المتاحة للتقديم في المبادرة، عقب قائلا إن المبادرة ليست للأفكار النظرية، وإنما للمشروعات الفعلية، وأحد أهم الشروط أن يكون هناك مشروع على الأرض بالفعل، أو له دراسة جدوى، أو خطة تنفيذية له، أو خطة مالية لتحقيقه، وليس فكرة نظرية فقط. 

واستكمل، أن الشرط الثاني هو دخول المقدم للمشروع بالموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، وتسجيل البيانات و3 أسطر عن المشروع الخاص به، والعناصر القادرة على إنجاح هذا المشروع بالطريقة الخضراء، لافتا إلى أن كلمة خضراء يعني أنه يقلل الانبعاثات ويعتمد على الطاقات المتجددة، ويقلل من استهلاك الطاقة. 

السفير هشام بدر مبادرة المشروعات الخضراء رئيس الوزراء محافظات مصر برنامج التاسعة

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