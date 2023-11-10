سوء النتائج.. الأخدود السعودي يعلن إقالة مدربه البرتغالي خورخي مندوسا

أعلن نادي الأخدود السعودي عن إقالة البرتغالي خورخي مندوسا مدرب الفريق الكروي الأول وذلك بعد سوء وتراجع النتائج للفريق الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي.

وكان قد نجح البرتغالي مندوسا البالغ من العمر 50 عامًا، في الصعود بالفريق إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

وقاد مندوسا الأخدود إلى تحقيق المركز الثالث في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، بعد أن حصد الفريق 68 نقطة من 21 انتصارًا و5 تعادلات، فيما خسر 8 مرات خلال 34 مواجهة.

وكانت إدارة الأخدود قد تعاقدت مع مندوسا خلال الصيف الفائت، خلفًا للتونسي رضا الجدي، وسبق للمدرب البرتغالي العمل مساعد مدرب في عدد من الأندية السعودية؛ ومنها الأهلي والتعاون.