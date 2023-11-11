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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل الانعقاد بساعات.. السعودية تدمج القمتين العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية تمهيدا للقمة العربية الطارئة

أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أنه تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة طارئة اليوم السبت، بدلا من عقد القمتين العربية والإسلامية اللذان كان مقررا عقدهما اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح بيان الخارجية السعودية أنه استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن " القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

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