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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر شكر

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى فى إطار تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.

وأكد الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، قيام الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية، بإزالة إعادة تعدٍ على أرض زراعية بناحية برقطا  التابعة للوحدة المحلية بالشقر، وتمت الإزالة الفورية فى مهدها بعمال ومعدات مجلس المدينة. 

وشدد رئيس المركز والمدينة على استمرار حملات رصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو الشروع فى بناء مخالف بجميع مناطق المركز والمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا، ووقف الأعمال وتنفيذ إزالة أى تعديات طبقا للقانون.

القليوبية كفرشكر الاجهزة التنفيذية رئيس مركز ومدينة كفر شكر مدينة كفر شكر

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