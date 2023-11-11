بالصواريخ والطائرات المسيرة.. هجوم مركب علي مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أحد المباني في مستوطنة كريات شمونة الواقعة شمال الكيان المحتل أصيب بصاروخ او طائرة انتحارية.

كما سمع ‏انفجار هائل بالقرب من وادي هونين ومستعمرة مرغليوت داخل الأراضي المحتلة.

فيما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الي ان هجوما مركبا وقع في الشمال حيث أُطلقت صواريخ و طائرات مسيّرة انتحارية تجاه كريات شمونة و المنطقة المحيطة.

كانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغارت في وقت سابق من صباح اليوم على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً داخل لبنان بحسب ما ذكرت قوات الاحتلال.

كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أنه «تم تسجيل قصف معاد من موقع العدو الاسرائيلي في بركة ريشا، في اتجاه الاراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي».

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني".

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة في منطقة البراك في الزهراني جنوبي لبنان.

كان حزب الله نعي في وقت سابق ، سبعة من عناصره قُتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان مقتلهم أو تاريخه، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحزب إلى 68 مقاتلا منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وأوردت حركة حزب الله في بيان أسماء سبعة من مقاتليها قالت إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وهي عبارة تعتمدها الجماعة لنعي عناصرها الذين يُقتلون خلال تبادل القصف مع إسرائيل منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان، وهذه أول مرة ينعى حزب الله دفعة من مقاتليه في بيان واحد.

وجاء النعي على وقع استمرار تبادل القصف في جنوب لبنان بشكل يومي بين حزب الله وإسرائيل منذ 8 أكتوبر.

وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، قائلا إنه نفذ هجومًا بثلاث مُسيّرات هجومية استهدفت إحداها ثكنة إسرائيلية.