علا مصطفى: مؤتمر أسنان القاهرة فرصة مهمة لدعم صناعة مواد وأدوات طب الأسنان

قالت الدكتورة علا مصطفى عمر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، كثير من المواد والخامات والأدوات والاجهزة التي نستخدمها نستوردها من البلاد الأخرى وهذا يمثل عبئ شديد على الدولة المصرية.

وأضافت الدكتورة علا مصطفى، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان ، أن الدولة المصرية والحكومة المصرية وسيادة الرئيس السيسى اوصى بتوطين الصناعة ودعم الصناعات المصرية لذلك نشأت فكرة هذا المؤتمر كمبادرة في محاولة لدعم صناعة مواد و ادوات طب الأسنان .

وأكدت أن المؤتمر يعمل على رفع التعليم العالي والبحث العلمي للصناعة والاستثمار وهو مكان للمهتمين بجميع هذه المجالات لتبادل الآراء والأفكار والوصول إلى حل لجميع المشكلات التي تواجه تصنيع مواد وخامات وأدوات طب الأسنان.