عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علا مصطفى: مؤتمر أسنان القاهرة فرصة مهمة لدعم صناعة مواد وأدوات طب الأسنان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قالت الدكتورة علا مصطفى عمر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، كثير من المواد والخامات والأدوات والاجهزة التي نستخدمها نستوردها من البلاد الأخرى وهذا يمثل عبئ شديد على الدولة المصرية.

txt

هشام عبدالحكم: نريد تشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمي لمنتج حقيقي يخدم المجتمع

txt

50 أستاذا من 12 كلية بجامعة القاهرة يشاركون بالقافلة التنموية للواحات البحرية

وأضافت الدكتورة علا مصطفى، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان  ، أن الدولة المصرية والحكومة المصرية وسيادة الرئيس السيسى  اوصى بتوطين الصناعة ودعم الصناعات المصرية لذلك نشأت فكرة هذا المؤتمر كمبادرة في محاولة لدعم صناعة مواد و ادوات طب الأسنان .

وأكدت أن المؤتمر يعمل على رفع التعليم العالي والبحث العلمي للصناعة والاستثمار وهو مكان للمهتمين بجميع هذه المجالات لتبادل الآراء والأفكار والوصول إلى حل لجميع المشكلات التي تواجه تصنيع مواد وخامات وأدوات طب الأسنان.

فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة6
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة6
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة5
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة5
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة4
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة4
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة3
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة3
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة2
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة2
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة1
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة1
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
الدكتورة علا مصطفى عمر كلية طب الأسنان المؤتمر الأول لتوطين الصناعة دعم الصناعات المصرية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

طب أسنان القاهرة تقيم مؤتمرها الأول لتوطين صناعة المستلزمات

آثار القاهرة تعلن مد باب التسجيل للمواد الدراسية.. حتى هذا الموعد

إعلام القاهرة تنظم رحلة تدريبية للطلاب لجامعة أوتونوما برشلونة.. تفاصيل

التعليم المدمج بجامعة القاهرة: غلق التقديم بالبرامج الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة

أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة

محمد بن سلمان: استمرار الحرب في غزة فشل واضح لمجلس الأمن

إصابة عنصر اجرامى وضبط آخر في مواجهة مع الشرطة بالدقهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

فيديو

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ