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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تقدم تبرعا 3 ملايين دولار لـ الأونروا لدعم الفلسطينيين

الأونروا
الأونروا

أفادت صحيفة بوابة الأخبار العمانية أن سلطنة عُمان قدمت تبرعا بقيمة 3 ملايين دولار دعما لجهود الأونروا في الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه؛ أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع بالقول: “إننا نعرب عن خالص امتناننا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على هذا الدعم الذي يأتي في وقته المناسب للمجتمعات الفلسطينية في قطاع غزة. لدى عمان تقليد في التضامن مع الفلسطينيين. ان هذه اللفتة الكريمة تعد بمثابة ترجمة التضامن إلى عمل، بالمساهمة في مساعدة المدنيين في غزة من خلال الأونروا “.

ويأتي هذا التبرع من سلطنة عمان استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الأونروا في 10 تشرين الأول 2023، والذي يبلغ حاليا 481 مليون دولار، بهدف تقديم الدعم الحيوي للاجئين ومساعدة الأونروا على تلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة.

وأشارت الصحيفة الي أنه ومع لجوء حوالي 748,000 شخص إلى أكثر من 150 مدرسة ومنشأة أخرى تابعة للأونروا، فإن موارد الوكالة تتعرض لضغوط هائلة مع استمرار العاملين في الخطوط الأمامية في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة التي تشمل الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الأساسية اللازمة في الملاجئ، بما في ذلك الفرشات ومستلزمات النظافة الشخصية ومواد التنظيف.

واختتم لازاريني حديثه بالقول: “إن استجابة سلطنة عمان السريعة لنداء الأونروا جديرة بالثناء والأونروا تدعو الدول العربية الأخرى للانضمام وتقديم دعم استثنائي في هذه الأزمة الإنسانية الاستثنائية وغير المسبوقة

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