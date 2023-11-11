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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أنبياء كلمهم الله غير سيدنا موسى .. تعرف عليهم

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن هناك انبياء كلمهم الله عز وجل غير سيدنا موسى عليه السلام. 

من هم الأنبياء الذين كلمهم الله غير سيدنا موسى؟

وأضاف أبو عمر، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أول الأنبياء الذين كلمهم الله عز وجل هو سيدنا آدم، الثاني كان سيدنا موسى، والثالث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا آدم عليه السلام وعندما سألوا رسول الله هل كان آدم نبي قال نعم كان نبينا مكلما.

وتابع قائلاً:" وسيدنا موسى قال الله عز وجل عنه {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله عز وجل ورفعه الى ما بعد سدرة المنتهى الى المكان الذي لم يصل اليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. 

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من هم الأنبياء الذين عاشوا فى مصر 

ذكر الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بعض فضائل مصر والأنبياء الذين عاشوا فيها، مضيفًا أن نبي الله نوح دعا أولاده، فلم يجبه إلا واحد من أبنائه دعا له بأن يسكنه الله مصر.

وأضاف «وسام» ردًا على سؤال: مَن ِمن الأنبياء عاش في مصر؟ أن نبي لله نوح لما لم يجبه سوى ابن واحد من أبنائه، دعا له بأن يسكنه الله أم البلاد وغوث العباد التي يجري فيها أفضل أنهار الدنيا، مشيرًا إلى أنه أثرُموقوف على ابن عباس حَسن السند.

وأوضح أن نبي الله يوسف كان من الأنبياء الذين عاشوا في مصر، وموسى الذي كلم الله من فوق جبل الطور في مصر، وأن سيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس قد دخلاها مشيرًا إلى دخول السيد المسيح وأمه في أرض مصر وصلاة النبي صلى الله عله وسلم في أرضها(طور سيناء) أثناء رحلة الإسراء والمعراج أن من لم يعش من الأنبياء في مصر دعا لها، كما فعل أبو البشر آدم عليه السلام.

من هم الانبياء الذين عاشوا فى مصر من هم الانبياء الذين كلمهم الله غير سيدنا موسى

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