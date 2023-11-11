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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق شد الجسم ببعض الوصفات ..

-  لشدّ الجسم بخلّ التفاح نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: زيت الزيتون، وزيت النعناع، وزيت الزنجبيل، وخلّ التفاح في وعاء، ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد، ثمّ نضع المزيج على المنطقة المرادة مع التدليك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة نصف ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الفاتر، ونكرّر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً حتّى نحصل على النتائج المرغوبة.

-  النشا والشبة الناعمة نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: زيت الزيتون، والنشا، والشبة الناعمة، مع مقدار قليل من الماء في وعاء، ونخلط المكوّنات جيداً حتّى نحصل على مزيج كريمي، ثمّ نضع الخليط على المنطقة المراد شدها مع التدليك بحركات دائرية ليتشرب الجلد المزيج، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الدافئ، ونكرّر هذه الوصفة مرّة واحدة يومياً.

- ماء الورد والليمون نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: الشبة البيضاء، وأي كريم ترطيب، وماء الورد، وزيت الزيتون، وعصير حبة من الليمون في وعاء، ونخلط المكوّنات بشكل جيد، ثمّ نضع المزيج على المنطقة المترهلة مع الفرك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة نصف ساعة، ثمّ نغسله بالماء الفاتر، ونكرّر هذه الوصفة بشكل يومي حتّى نحصل على النتائح المطلوبة.

-   زيت الخردل وزيت اللوز نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: زيت الخردل وزيت اللوز في وعاء، ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد، ثمّ نضع المزيج على المنطقة المراد شدّها مع التدليك لمدّة عشر دقائق، ثمّ نتركه لمدّة ثلث ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الدافئ، ونكرّر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً حتّى نحصل على النتائج المطلوبة.

-  البابايا نهرس حبتين من البابايا في الخلاط الكهربائي، ثمّ نضع الخليط على المنطقة المراد شدّها، ثمّ نلفها المنطقة بورق النايلون، ونتركها لمدّة ثلث ساعة، ثمّ نغسلها بالماء الفاتر، ونكرّر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

-  العسل نضع منشفة رطبة بماء دافئ على المنطقة المترهلة، ونتركها لمدّة ثلاث دقائق، ثمّ ندهن المنطقة بمقدار من العسل الطبيعي، ونتركه لمدّة ربع ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء البارد، ونكرّر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً حتّى نحصل على النتائج المطلوبة.

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