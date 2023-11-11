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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فاو: تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في 2023

منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، أن يستمر الانفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2000 مليار دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة “ الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".

ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 بالمئة عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18 بالمئة في العام 2021، و11 بالمئة في العام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5 بالمئة، والفواكه والخضار بنسبة 7 بالمئة، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.

الفاو أسعار المواد الغذائية منظمة الأغذية والزراعة توقعات الغذاء واردات السكر

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