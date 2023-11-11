وزير إسرائيلي سابق يطالب نتنياهو بالاستقالة

هاجم وزير العلوم والتكنولوجيا السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يزهار شاي، رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، وطالبه بالاستقالة خلال ثلاثة أشهر أو عند انتهاء الحرب.

وقال شاب بحسب القناة الـ12 العبرية: "نتنياهو هو الشخص الأول المسؤول عن كل ما حدث في السابع من أكتوبر، وكل ما حدث بعد ذلك".

وأضاف "إذا أردنا تحقيق التصحيح في البلد، الخطوة الأولى هي أن يقف رئيس الوزراء أمام الكاميرات ويقول: أتحمل المسؤولية كاملة وأعلن استقالتي”.

وقال أيضًا إن نتنياهو، الذي قضى ساعات طويلة معه في مجلس الوزراء في ذلك الوقت، لم يتصل بعد لتهدئته: "أعتقد أنه مشغول بالحرب، وآمل أن يذهب لتهدئة العائلات أو على الأقل يتصل".

كما أشار شاي بإصبع الاتهام إلى جميع الوزراء الآخرين في الحكومة، قائلا إن أي واحد منهم لا يتحمل المسؤولية يعد "وصمة عار على الديمقراطية الإسرائيلية".