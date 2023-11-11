تفاصيل عروض طلاب معهد الفنون المسرحية على خشبة الطليعة

في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، تستضيف فرقة مسرح الطليعة ٥ عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي، في الفترة من ١٢ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري .

وتنطلق فعاليات موسم «المعهد في الطليعة» بعرض «اعترافات زوجية»، تأليف إريك إيمانويل شميت، تمثيل وإخراج محمد الأباصيري، بطولة نغم صالح، ويقدم العرض بقاعة صلاح عبدالصبور بالمسرح في تمام السابعة مساء يوميا حتى الخميس ١٦ نوفمبر.

يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن العروض المقدمة سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ويعد الموسم بمثابة منح الفرصة لهذه الأعمال من خلال عرضها جماهيريا خارج أسوار المعهد وعلي خشبة مسرح محترف وعريق كمسرح الطليعة، ضمن خطة طموحة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها فضلا عن تقديمهم للحركة المسرحية بشكل يليق بموهبتهم .

ويشهد الموسم أيضا استضافة عرض «المستهتر الجميل» تأليف جان كوكتو وإخراج إيمان رجائي، «الكأس الأخيرة» تأليف أجاثا كريستى وإخراج تغريد عبدالرحمن، «نصف الوجه» تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان، «الشك» تأليف جون باتريك شانلى وإخراج شريهان الشاذلى، وتقدم العروض الخمس على قاعتي صلاح عبدالصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة .