عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عروض طلاب معهد الفنون المسرحية على خشبة الطليعة

صدى البلد

في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، تستضيف فرقة مسرح الطليعة ٥ عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي، في الفترة من ١٢ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري .

 

وتنطلق فعاليات موسم «المعهد في الطليعة» بعرض «اعترافات زوجية»، تأليف إريك إيمانويل شميت، تمثيل وإخراج محمد الأباصيري، بطولة نغم صالح، ويقدم العرض بقاعة صلاح عبدالصبور بالمسرح في تمام السابعة مساء يوميا حتى الخميس ١٦ نوفمبر.

 

يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن العروض المقدمة سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ويعد الموسم بمثابة منح الفرصة لهذه الأعمال من خلال عرضها جماهيريا خارج أسوار المعهد وعلي خشبة مسرح محترف وعريق كمسرح الطليعة، ضمن خطة طموحة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها فضلا عن تقديمهم للحركة المسرحية بشكل يليق بموهبتهم .

 

ويشهد الموسم أيضا استضافة عرض «المستهتر الجميل» تأليف جان كوكتو وإخراج إيمان رجائي، «الكأس الأخيرة» تأليف أجاثا كريستى وإخراج تغريد عبدالرحمن، «نصف الوجه» تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان، «الشك» تأليف جون باتريك شانلى وإخراج شريهان الشاذلى، وتقدم العروض الخمس على قاعتي صلاح عبدالصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

موضوعات متعلقة

هدى رمزي تكشف عن حقيقة احتفالها بعيد ميلادها أمس.. خاص

أحمد شوقي يحاور يسرى نصرلله في مؤتمر النقد السينمائي الأول في الرياض

بعد استبعاد لوسي.. غدا أولى عروض مسرحية الحفيد بطولة سما إبراهيم| تفاصيل

اليوم.. سلوى محمد علي تتلقى واجب العزاء في والدتها

في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي .. تنبأ برحيله وتفاصيل وصيته الأخيرة

أحمد الفيشاوي يستعد لديو غنائي مع نور عبد السلام.. تفاصيل

مسلسل روحي فيك الحلقة 2.. زواج عائشة بن أحمد ومحمد الكيلاني عرفيا

ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: فين الفن المحترم وأنت بترقص ببطنك

ترشيحاتنا

إلقاء قنبلة ذرية على غزة .. إجراء جديد من إسرائيل ضد الوزير إلياهو

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال العنيف على خان يونس

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة فنان مصري بالسرطان.. من هو؟ وأهم أعراض المرض

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

فيديو

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ