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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيا الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في دارفور

صدى البلد

في هجوم وحشي استمر ثلاثة أيام على مخيم للاجئين في دارفور، قتلت ميليشيا  الدعم السريع السودانية، المشهورة بدورها في الإبادة الجماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مئات الرجال والصبية المراهقين.

 

أفاد شهود عيان، وجماعات حقوق الإنسان المحلية، ووكالات المعونة الدولية، وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، أن المهاجمين استهدفوا بشكل منهجي السكان الذكور، مما أثار مخاوف من عودة أعمال العنف التي تذكرنا بالإبادة الجماعية الماضية.

 

لقوات الدعم السريع، التي تشكلت في البداية باسم الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور، تاريخ من جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. وتواجه الميليشيا بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، اتهامات بالتطهير العرقي والعنف ضد المجتمعات غير العربية في المنطقة.

 

وقع الهجوم الأخير في مخيم أرداماتا، الذي يأوي حوالي 30 ألف سوداني من غير العرب فروا من نوبات القتال السابقة في الحرب الأهلية في البلاد. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، قُتل ما يقرب من 800 شخص في المخيم والمجتمع المحيط به في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر. يشير الناشطون المحليون إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز 1000 شخص.

 

وجهت الولايات المتحدة ووكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان السودانية والدولية أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع، وحثت على المساءلة عن المذبحة. أعرب مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه العميق إزاء عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

 

يصف الناجون وشهود العيان مقاتلي قوات الدعم السريع وهم يدخلون المخيم. وذكر شهود عيان أن مقاتلي قوات الدعم السريع يطلقون النار بشكل منهجي على السكان الذكور، مما أدى إلى عدد هائل من القتلى.

 

يعرب المحللون والمدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن تصرفات قوات الدعم السريع الأخيرة يمكن أن تشير إلى عودة الفظائع الجماعية في دارفور. إن القوة النارية المتزايدة لقوات الدعم السريع ونفوذها، إلى جانب الصراع المستمر بين كبار الجنرالات في السودان، يثير مخاوف من حدوث أزمة إنسانية ذات عواقب وخيمة على السكان المدنيين في المنطقة.

 

وسط الصراعات المستمرة في أوكرانيا والوضع بين إسرائيل وحماس، تكافح الأزمة الإنسانية في السودان لجذب الاهتمام الدولي. ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أن ستة ملايين من أصل 48 مليون شخص في السودان على حافة المجاعة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمساعدة والتدخل.

الدعم السريع السودانية الإبادة الجماعية ميليشيا السودان

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