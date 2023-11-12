عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطابات مسممة.. تهديدات مجهولة لوقف انتخابات أمريكا في 4 ولايات

صدى البلد

تزايدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن إرسال خطابات مشبوهة تحتوي على الفنتانيل إلى مكاتب الانتخابات في عدة ولايات. فقد تم الإبلاغ عن استلام رسائل مشابهة في خمس ولايات على الأقل، وهي جورجيا ونيفادا وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

تحمل هذه الرسائل تحذيرًا بإنهاء الانتخابات الآن، مما أثار قلق السلطات والمسؤولين. ووصف وزير الخارجية في جورجيا، براد رافنسبيرجر، هذه الرسائل بأنها إرهاب داخلي وشدد على ضرورة إدانتها بشدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، الفنتانيل هو مسكن للألم اصطناعي يعتبر أقوى بنسبة 50 مرة من الهيروين. وقد تم اتهامه بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن المخدرات في الولايات المتحدة. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة البريد الأمريكية، تم العثور على الفنتانيل في أربعة من الرسائل التي تم استلامها. بعض الرسائل تم اعتراضها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.

txt

مصر أكتوبر ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

txt

الجيل ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة البريد في بيان أنهما يعملان بجد لاعتراض أي رسائل إضافية قبل تسليمها. ومن جانبهم، نشر المسؤولون في ولاية واشنطن صورًا لرسالة مشبوهة وصلت إلى مقاطعة بيرس، والتي تحمل عبارة "إنهاء الانتخابات الآن"، وكانت مختومة بالبريد في بورتلاند بولاية أوريجون.

رسائل مسممة لوقف انتخابات أمريكا

تلقيت مقاطعة كينج في سياتل رسالة مماثلة، وتم الإبلاغ عن وجود رسالة أخرى ملوثة بالفنتانيل خلال الانتخابات التمهيدية في أغسطس، وفي جورجيا، يبدو أن الرسالة استهدفت مكتبًا في مقاطعة فولتون، وعند فحص الرسالة تبين أنها تحتوي على الفنتانيل.

وفي تصريح للصحفيين، قال رافنسبيرجر: "يحب بعض الناس وصف الفنتانيل بأنه مخدر، ولكنه في الواقع سم قاتل. إنه يحصد الأرواح بسرعة كبيرة وبسهولة شديدة". وأكد أنه فقد ابنه قبل خمس سنوات ونصف بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، مشيرًا إلى خطورة هذه المادة.

توفي برينتون رافينسبيرجر عام 2018 عن عمر يناهز 38 عامًا، وفي واشنطن، تلقت مكاتب الانتخابات في أربع مقاطعات - كينج وبيرس وسكاجيت وسبوكان - تحتوي على مواد مسحوقة غير معروفة، وفقا لوزير الخارجية ستيف هوبز.

وقال هوبز، وهو ديمقراطي، إن هذه الحوادث وقعت بينما كان العمال يفرزون أصوات الانتخابات العامة التي جرت في السابع من نوفمبر، وتمكنت خدمة البريد من اعتراض الرسائل المتجهة إلى لوس أنجلوس وساكرامنتو.

وكانت مقاطعة فولتون في جورجيا هدفًا لادعاءات متكررة لا أساس لها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تزوير الاقتراع على نطاق واسع، وهو يواجه الآن اتهامات في نفس المقاطعة بزعم التآمر لإلغاء نتائج التصويت في جورجيا اعتبارًا من عام 2020.

الانتخابات الاستقرار إرهاب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

المجتمع المدني بقنا يكشف لـ "صدى البلد" أحدث طرق مواجهة زواج الأطفال

بسبب محمد شريف.. نجم الأهلي يفتح النار على موديست

خطابات مسممة.. تهديدات مجهولة لوقف انتخابات أمريكا في 4 ولايات

طرق حجز تذاكر القطارات من المنزل

الحاجي كامارا نجم سيراليون : مستعدون لمنتخب مصر وصلاح ومصطفى محمد الأفضل

سعر الدولار في البنوك اليوم 12-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ