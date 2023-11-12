خطابات مسممة.. تهديدات مجهولة لوقف انتخابات أمريكا في 4 ولايات

تزايدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن إرسال خطابات مشبوهة تحتوي على الفنتانيل إلى مكاتب الانتخابات في عدة ولايات. فقد تم الإبلاغ عن استلام رسائل مشابهة في خمس ولايات على الأقل، وهي جورجيا ونيفادا وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

تحمل هذه الرسائل تحذيرًا بإنهاء الانتخابات الآن، مما أثار قلق السلطات والمسؤولين. ووصف وزير الخارجية في جورجيا، براد رافنسبيرجر، هذه الرسائل بأنها إرهاب داخلي وشدد على ضرورة إدانتها بشدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، الفنتانيل هو مسكن للألم اصطناعي يعتبر أقوى بنسبة 50 مرة من الهيروين. وقد تم اتهامه بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن المخدرات في الولايات المتحدة. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة البريد الأمريكية، تم العثور على الفنتانيل في أربعة من الرسائل التي تم استلامها. بعض الرسائل تم اعتراضها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة البريد في بيان أنهما يعملان بجد لاعتراض أي رسائل إضافية قبل تسليمها. ومن جانبهم، نشر المسؤولون في ولاية واشنطن صورًا لرسالة مشبوهة وصلت إلى مقاطعة بيرس، والتي تحمل عبارة "إنهاء الانتخابات الآن"، وكانت مختومة بالبريد في بورتلاند بولاية أوريجون.

رسائل مسممة لوقف انتخابات أمريكا

تلقيت مقاطعة كينج في سياتل رسالة مماثلة، وتم الإبلاغ عن وجود رسالة أخرى ملوثة بالفنتانيل خلال الانتخابات التمهيدية في أغسطس، وفي جورجيا، يبدو أن الرسالة استهدفت مكتبًا في مقاطعة فولتون، وعند فحص الرسالة تبين أنها تحتوي على الفنتانيل.

وفي تصريح للصحفيين، قال رافنسبيرجر: "يحب بعض الناس وصف الفنتانيل بأنه مخدر، ولكنه في الواقع سم قاتل. إنه يحصد الأرواح بسرعة كبيرة وبسهولة شديدة". وأكد أنه فقد ابنه قبل خمس سنوات ونصف بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، مشيرًا إلى خطورة هذه المادة.

توفي برينتون رافينسبيرجر عام 2018 عن عمر يناهز 38 عامًا، وفي واشنطن، تلقت مكاتب الانتخابات في أربع مقاطعات - كينج وبيرس وسكاجيت وسبوكان - تحتوي على مواد مسحوقة غير معروفة، وفقا لوزير الخارجية ستيف هوبز.

وقال هوبز، وهو ديمقراطي، إن هذه الحوادث وقعت بينما كان العمال يفرزون أصوات الانتخابات العامة التي جرت في السابع من نوفمبر، وتمكنت خدمة البريد من اعتراض الرسائل المتجهة إلى لوس أنجلوس وساكرامنتو.

وكانت مقاطعة فولتون في جورجيا هدفًا لادعاءات متكررة لا أساس لها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تزوير الاقتراع على نطاق واسع، وهو يواجه الآن اتهامات في نفس المقاطعة بزعم التآمر لإلغاء نتائج التصويت في جورجيا اعتبارًا من عام 2020.