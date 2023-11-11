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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيل ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024

نظمت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجميع قرارته الداعمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور رئيس حزب الجيل الديمقراطي الدكتور ناجي الشهاوي، والدكتور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب وأمين الإسكندرية، وعدد من قادة الحزب.

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قال الدكتور ناجي الشهاوي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المهام الذي استطاع أن يقوم بتحرير الإرادة المصرية، لتكون مصر بالقوة التي نراها اليوم، من حفظ الأمن القومي المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها كما يريد الاحتلال الإسرائيلي، وثبات الموقف المصرى المؤثر منذ بدء الأحداث الدامية في غزة.

وأضاف أن مؤتمر حزب الجيل اليوم، هو تأكيد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتولي فترة رئاسية تستكمل الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي وحققها على أرض مصر الحبيبة.

وأوضح أن مصر صاحبة إرادة وطنية وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسي خلال القمة  العربية الاسلامية بالرياض اليوم، ورفض الرئيس بشكل قاطع مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين وحماية الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية.

ومن جانبه قال عبد الصمد سليمان، نائب رئيس الحزب، إن مؤتمر اليوم، هو إعلان دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حمل روحه على كفه في وقت عصيب  ليعبر بمصر إلى بر الأمان من القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع ربوع مصر والعديد من المشروعات، والإنجازات في كافة المحافظات.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول في الحرب على غزة، لافتًا مصر بقيادتها الحكيمة رفضت تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فضلا عن المساعدات الإنسانية التي كان للرئيس الدور الأساسي لدخولها عبر معبر رفح لأراضي فلسطين وجميع اللقاءات.

وأكد عمر عوض، أمين الحزب بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، وذلك من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا أن محافظة الإسكندرية تم على أرضها أكبر المشروعات التي تهتم ببناء الإنسان وهي مشروع مدن بشاير الخير بمراحلها المختلفة، وتغير حياة المواطنين من الحياه في أماكن غير آدمية إلى مدن سكنية حضارية ليخرج جيل محب لوطنه الذي اهتم به وحقق له حياة كريمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في داخل  الإسكندرية وجميع أنحاء الجمهورية.
وعن موقف الرئيس السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية، قال: "نحمد  الله أن الرئيس السيسي موجود في هذه الفترة والتي تحتاج رئيس قوي مثل الرئيس السيسي الذي دعم بكل قوة القضية الفلسطينية، ورفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيها، مع الحفاظ على والمصرية وأراضي سيناء التي ارتوت بدماء جنودنا".

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