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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكتبة الأسكندرية تفتح التقديم لبرنامج شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم

صدى البلد

أعلن الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP،الذي يستضيفه ويديره مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية منذ عام 2005 عن فتح باب التقديم لشباب العلماء العرب دون سن الأربعين ممن في مقتبل حياتهم المهنية والعلمية لينضموا إلى برنامج "شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS" حيث سيتم اختيار خمسة من شباب العلماء اللامعين لمدة ست سنوات.


ووفقا لبيان صدر اليوم "الإثنين" عن المكتبة؛ فإن برنامج "شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS" يتيح الفرصة لشباب العلماء الانتساب إلى شبكة متنامية من العلماء الواعدين في البلدان النامية،ويحصلون على المزيد من الفرص للتفاعل والتعلم من منتسبي الـ TWAS، كذلك في فترة الانتساب إلى الأكاديمية سيتاح للمنتسبين عدد كبير من الفرص، كالمشاركة في فعاليات مختلفة ينظمها الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP وغيرها من الفعاليات التابعة لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS،ويتم اختيار شباب العلماء المنتسبين إلى TWAS بناءً على تميزهم العلمي وقدرتهم على التأثير المستقبلي.


ويشترط في المتقدمين العرب الإقامة والعمل في إحدى الدول النامية على الأقل في آخر ثلاث سنوات؛وأن يكون لديهم تاريخ من التميز والإنجاز، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 أبحاث منشورة في مجلات علمية معترف بها دوليا،يُشجَّع بصفة خاصة تقديم النساء العالمات من المنطقة العربية.


الجدير بالذكر أن الشريك العربي الاقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية يعتبر أحد المكاتب الإقليمية الخمسة لـ TWAS التي تقدم من خلالها جوائز للباحثين العرب وفرص الانتساب للباحثين العرب الشباب، ويهدف إلى تعزيز القدرات العلمية والتميز من أجل التنمية المستدامة في المنطقة من خلال الأنشطة السنوية للعلماء العرب وخاصة الباحثين الشباب. كما تنظم ورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات عامة، بتمويل من الأكاديمية العالمية للعلوم لتقدم العلوم في البلدان النامية (TWAS) التابعة لمنظمة اليونسكو ومقرها تريستا، إيطاليا.

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