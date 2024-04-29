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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل بـ مطاحن الأصدقاء في أبنوب

صدى البلد

قال مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط على مصطفى إنه تم نظيم ندوتين تثقيفيتين حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للعاملين بشركة "مطاحن الأصدقاء" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر في مركز أبنوب.


وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الاثنين/ - أن الندوتين تناولتا التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بجانب بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت؛ حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.


وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.


وتابع أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي سيتم تنفيذها تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
 

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