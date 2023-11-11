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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الإسكندرية" تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

أستكملت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، عمليات الحصر والتسجيل لعمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة، وذلك بشركة يونيتد انجينز نج للهندسه والمقاولات ، وكذلك تنظيم زيارة لموقع مشروع "بالم هيلز" الجارى تنفيذه فى الفترة الحالية ، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية.                                                                            

كما نظمت المديرية ندوة توعية للعمالة بمقر العمل حول جميع مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها .

وأوضح  محمد كمال وكيل المديرية؛ انه تم حصر 41 عاملاً من موقع العمل التابع لإحدى الشركات وعنوانه وسط أبيس قطعة 9 حوض بحيرة مريوط - بمحرم بك ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة: "حياة كريمة" لجميع العمال ، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

وأشار  إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.

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