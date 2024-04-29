عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 محافظات.. افتتاح مقرات جديدة لرواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، قبول دفعة جديدة للدارسين برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالمحافظات التالية: (أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، الغربية، الإسكندرية)، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في إطار مبادرة هدية الأزهر للمصريين، والتوسع في مقرات الرواق الأزهري للخط العربي.

وأوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، شروط التقدم للالتحاق برواق الخط العربي، والتي تتمثل في الآتي:

١- ألا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامُا.
٢- يكون المتقدم من المقيمين في إحدى المحافظات المذكورة إقامة دائمة.
٣- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات واختبار تحديد مستوى.
٤- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال الاختبار بالإضافة الي تقديمه لمشروع (لوحة إبداعية).
٥- باب التقديم مفتوح لمدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
٦- لا يحق للدارس التقديم في أكثر من خط ويكون الحضور يومًا واحدًا في الأسبوع.
٧- ومدة الدراسة تسعة أشهر على ثلاثة مستويات بنظام الخط الواحد، كما هو متبع بالدراسة داخل الجامع الأزهر.  
٨- تكون الدراسة بالمقر المحدد من قبل الإدارة العامة للجامع الأزهر بإحدى المحافظات التالية: (أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، الغربية، الإسكندرية) بواقع مقر واحد بكل محافظة.
٩- تكون الدراسة بنظام الحضور المباشر، ولا تتوفر بنظام التعليم عن بعد.
١٠- على المتقدمين متابعة الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظات المذكورة فور انتهاء مدة الإعلان؛ لمعرفة موعد ومكان اختبار القدرات وتحديد المستوى.
١١- الدراسة بالرواق مجانية بالكامل.
١٢- اختيار نوع واحد من الخطوط التالية) النسخ أو الرقعة أو الثلث أو الزخرفة الإسلامية.

رابط التقديم على البوابة:

https://service.azhar.eg/services/form/304

وفي السياق نفسه أوضح ا.د عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أهمية تعليم وتعلم الخط العربي والزخرفة، حيث يعتبر الخط العربي العماد في حفظ القرآن الكريم كتابةً، منذ عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحتى العصر الحالي، وأيضًا في حفظ السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالث عشر وحتى عصر الطباعة، بالإضافة إلى سائر علوم الشريعة.  

كما أشار فضيلته إلى أن تعليم الخط يكسب طلاب العلم بعض القيم الأخلاقية، والمثُل، الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والتراث العربي شعرًا ونثرًا، كما يمد المتعلّم بالعديد من المهارات من أهمها الترتيب، والتنظيم، ودقة الملاحظة، والموازنة، ومراعاة النسب، وغير ذلك من المهارات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هذه الدولة هي وجهة قادة حماس حال إجبارهم على مغادرة قطر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

رئيس قضايا الدولة يقيم حفلا لتسليم وتوزيع جوائز وقف الفنجري.. صور

صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وزير الخارجية البريطاني يكشف عن عرض سخي لوقف إطلاق النار في غزة

شيخ الأزهر والرئيس البوسني: ما يحدث بغزة وصمة عار على جبين الإنسانية|صور

شيخ الأزهر: مستعدون لتوفير منح دراسية بلا حدود لأبناء البوسنة والهرسك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ