لكل اللي افتكرني ومفتكرنيش.. رامز جلال يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

احتفل الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده بطريقته الخاصة، ووجه رسالة لجمهوره بأسلوبه الساخر المعتاد.

وكتب رامز جلال، عبر حسابه على «اكس»: “لكل اللى افتكرنى واللى مفتكرنيش لكل اللى بيحبنى وأظن مفيش حد مبيحبنيش كل سنة وانا طيب ومن غيركوا مقدرش أعيش”.



ومن ناحية أخرى أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته بردود الفعل التي حققها مسلسله «كلهم بيحبوا مودي» خلال موسم رمضان 2026، مؤكدًا أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة له على مستوى الأدوار التي قدمها من قبل.

وقال ياسر جلال في تصريح خاص، إنه سعيد بالتفاعل الكبير مع العمل، خاصة أن الدور الذي قدمه يُعد مختلفًا عن أدواره السابقة، وهو ما جعله قريبًا من الجمهور بشكل جديد.

وعن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، أوضح أن الفكرة لم تُطرح حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يُفضل تكرار التجارب، ويميل دائمًا إلى التنوع وتقديم أدوار مختلفة في كل عمل.