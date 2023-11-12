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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلل سعودي: قمة الرياض أرسلت رسالة للعالم بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

علق فهيم الحامد الكاتب
علق فهيم الحامد الكاتب والمحلل السياسي السعودي

علق فهيم الحامد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، على قمة الرياض التي استضافتها المملكة العربية السعودية للحديث عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي حضرها عدد كبير من رؤساء وزعماء دول العالم.

وقال " الحامد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار "، عبر فضائية " النهار "، مساء اليوم، الذي يقدمه الإعلامي، تامر أمين، أن قمة الرياض التي عقدت في المملكة العربية السعودية خرج منها بيان ختامي يدعو لكسر الحصار وإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأوضح، أن مخرجات قمة الرياض سوف تفرض واقع جديد على معبر رفح الفترة المقبلة ، وذلك من خلال تسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد المحلل السياسي السعودي، أن ما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ينذر بتصعيد خطير للغاية، لافتا إلى أن القمة العربية أكدت في بيانها الختامي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالإضافة إلى وقف كافة العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة.

واستطرد الكاتب الصحفي، أنه يجب على جيش الاحتلال حماية المدنيين وفقا للقوانين الدولية الإنسانية والتي تنص على حماية المدنيين في الحروب.

و أشار إلى أن قمة الرياض أرسلت رسالة للعالم بضرورة إصدار قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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