عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع في غاية الصعوبة .. الصحة الفلسطينية تصدم تامر أمين على الهواء

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة القتلى بقطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلا من بينهم 4506 طفل و3027 سيدة و 678 مُسن.

وأضاف “القدرة”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “:أخر النهار” المذاع على شاشة “النهار”، ويقدمه الاعلامي تامر أمين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن وزارة الصحة الفلسطينية باتت فاقدة لكل الإمكانيات اللوجيستية، و لم يعد من الممكن تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن المجمع الطبي يتعرض إلى حصار من كافة جهات الاحتلال الإسرائيلي، معقبا: "الوضع في غاية الصعوبة، والاحتلال الإسرائيلي يوجه حملة مسعورة ضد مجمع الشفاء الطبي".

10 ألاف شخص بدون ماء أو خبز

وأشار، إلى أن الأطقم الطبية و الجرحى و المرضى الموجودين بداخل دار الشفاء يصل عددهم إلى 10 ألاف شخص لا يجدون ماء أو خبز على الإطلاق.

وتابع، أن الحصار قام بمنع وقطع الإمدادات عن قطاع غزة والكهرباء والماء بجانب منع دخول المساعدات الطبية لهم أو الوقود والذي تسبب في خروج أكثر من 23 مستشفى عن الخدمة.  

أشرف القدرة وزارة الصحة الفلسطينية غزة الاحتلال الاسرائيلي دار الشفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ