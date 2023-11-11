الوضع في غاية الصعوبة .. الصحة الفلسطينية تصدم تامر أمين على الهواء

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة القتلى بقطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلا من بينهم 4506 طفل و3027 سيدة و 678 مُسن.

وأضاف “القدرة”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “:أخر النهار” المذاع على شاشة “النهار”، ويقدمه الاعلامي تامر أمين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن وزارة الصحة الفلسطينية باتت فاقدة لكل الإمكانيات اللوجيستية، و لم يعد من الممكن تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن المجمع الطبي يتعرض إلى حصار من كافة جهات الاحتلال الإسرائيلي، معقبا: "الوضع في غاية الصعوبة، والاحتلال الإسرائيلي يوجه حملة مسعورة ضد مجمع الشفاء الطبي".

10 ألاف شخص بدون ماء أو خبز

وأشار، إلى أن الأطقم الطبية و الجرحى و المرضى الموجودين بداخل دار الشفاء يصل عددهم إلى 10 ألاف شخص لا يجدون ماء أو خبز على الإطلاق.

وتابع، أن الحصار قام بمنع وقطع الإمدادات عن قطاع غزة والكهرباء والماء بجانب منع دخول المساعدات الطبية لهم أو الوقود والذي تسبب في خروج أكثر من 23 مستشفى عن الخدمة.