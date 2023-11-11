استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن ثلاثة شبان فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وكان أحد القتلى من بلدة جنين بينما كان الآخران من بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي.

وأكد رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال سيواصل ضرب غزة بقوته الكاملة، مضيفا أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فقدت سيطرتها على قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن قوات الاحتلال أتمت حصار غزة، مضيفاً أن عددا من الجنود قتلوا في الاشتباكات مع حماس.

وقال نتنياهو إن السلام والأمن يأتي بعد القضاء على المقاومة الفلسطيينة "حماس"، مؤكدا أن الاحتلال لن يتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة بأي حال من الأحوال.

وأضاف نتنياهو أن جيش الاحتلال سيظل يتحكم أمنيا بقطاع غزة بعد الحرب ، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن مستقبل غزة إلا بعد القضاء على المقاومة.