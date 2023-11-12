10 مليارات جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية في النصف الاول لعام 2023

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة حققت أرباح بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، و ذكر عباس أن الشركة تتوقع تحقيق زيادة عن المستهدف للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 و20%.



واستكمل عباس خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن شركة العاصمة الادارية الجديدة ستقوم بالاعلان عن نتائج الاعمال بنهاية سبتمبر خلال الشهر الجاري، كما سيتم الاعلان عن فرص شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة في العاصمة الادارية.

وأضاف عباس أنه قد يتم الاعلان عن فرصة شراكة أو اتنين قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أهمية الشراكة في تقليل الاعباء الاستثمارية عن المطور وتوجيه الاموال لتنفيذ المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ داخل مشروع العاصمه الاداريه الجديده