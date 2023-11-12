أبو العينين: أطالب باستحداث جائزة تخصصية مثل نوبل لدعم وتمويل المبدعين بحميع المجالات

أبو العينين خلال الجلسة العامة:

جوائز المبدعين يجب أن تشمل صناعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة

قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات متواضعة

يجب البحث عن آليات تمويل لتلك الجوائز برعايات دولية وشركات عالمية ومحلية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون المبدع الصغير، لدوره فى تشجيع المبدعين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمى والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقال “أبو العينين” إن العالم أصبح في سباق في هذا المجال، من أجل تحقيق التقدم في جميع المجالات.

ودعا إلى أن يكون هناك جائزة تخصصية مثل نوبل وغيرها لتحفيز ودعم وتمويل المبدعين، مشددا على ضرورة فتح الحوار في إطار منظومة جديدة للمبدع الصغير والكبير.

وأضاف: “لا يجب أن تمنح هذه الجوائز في الثقافة والفنون فقط، ولكن يجب أن تشمل صناعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، خاصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات”.

وأوضح وكيل مجلس النواب: "أنتهز الفرصة هنا لفتح موضوع جوائز الدولة كلها، حيث أرى أن قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات متواضعة جدا، مقارنة بقيمة الجوائز الدوليةط.

وتابع النائب محمد أبو العينين: “أتمنى من وزارة الثقافة تغيير المنظومة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية وشركات عالمية ومحلية”.