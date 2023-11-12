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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: التعاون بين الإنتاج الحربي ومطروح يعزز الاستغلال الأمثل للموارد

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ اللقاء بترحيب وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح والوفد المرافق لهما، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة. 

وأكد أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الأساسي كركيزة للتصنيع العسكري بمصر، إلى جانب حرصها على إستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها والاستفادة بما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح من المحافظات التي قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات بها ولقاء اليوم بغرض متابعة هذه المشروعات.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.

ولفت إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد استخدام الموارد المالية.

بدوره، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

فيما أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمهندس منير هلال، رئيس قطاع المشروعات المدنية، والمهندس محمد سعيد الخراشي، رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، وأمل الفرماوي، قائم بأعمال رئيس القطاع القانوني، وإبراهيم محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر من وزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية.

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الانتاج الحربى التنمية المحلية محافظ مطروح هشام امنة

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