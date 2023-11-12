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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

نور الزاهد
نور الزاهد

شاركت نور الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وظهرت نور الزاهد، مرتديه توب بسيط باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت أنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نور الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها. 

كما اختارت نور الزاهد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نور الزاهد 

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