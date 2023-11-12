في ذكرى وفاته.. بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز

قامت الإعلامية بوسى شلبى بزيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاته السابعة، وحرصت على قراءة القرآن، بمدافن أم كبيبة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

وقامت الإعلامية بوسي شلبي، بقراءة القرآن والدعاء لزوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز أمام قبره، مرتديه ملابس سوداء والحجاب.

يوافق اليوم 12 نوفمبر، الذكرى السابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، إذ ولد بالإسكندرية في 4 يونيو عام 1946، و رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.

محمود عبد العزيز

وتزوج الراحل محمود عبد العزيز، مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة كانت الإعلامية بوسي شلبي.

مسيرة محمود عبد العزيز

بدأ محمود عبد العزيز مشواره الفني من خلال دراسته بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث التحق بالمسرح وبدأ أولى خطواته بهذا المشوار.

بدأ مشواره السينمائي من خلال المشاركة ببطولة فيلم "الحفيد" عام 1974 ليكون هو بمثابة الانطلاقة الحقيقية له بالسينما المصرية.

عدد الأفلام التي شارك في بطولتها الراحل محمود عبد العزيز، 84 وكان كل عمل بمثابة خطوة للأمام في حياته وجعله واحدًا من أهم نجوم مصر، ومن أبرز الأفلام التي قدمها "الكيف" و"إعدام ميت" و"الساحر" و"عفوًا أيها القانون" و"الشقة من حق الزوجة".

على الرغم من المشوار السينمائي الضخم لمحمود عبد العزيز، إلا أن عدد المسلسلات التي شارك ببطولتها قليلة، لم يتجاوز الـ 10 مسلسلات أبرزها "رأفت الهجان" و"جبل الحلال".

قبل تدهور الحالة الصحية للنجم الراحل محمود عبد العزيز أكد رغبته في خوض سباق الدراما الرمضاني وكان بالفعل استقر على السيناريو إلا أنه رحل قبل تحقيق هذا الحلم.