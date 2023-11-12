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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السند والضهر|أسما شريف منير تفجر مفاجأة حول حقيقة عودتها لزوجها السابق

أسما شريف منير
أسما شريف منير

اثارت أسما شريف منير جدلا واسعا حول حقيقة عودتها لزوجها السابق محمود السكرى .

وكانت ووجهت أسما شريف منير رسالة لزوجها السابق عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة :" الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا. 

أسما شريف منير توضح حقيقة عودتها لزوجها 

وأوضحت أسمها شريف منير حقيقة عودتها لزوجها السابق محمود السكرى بعدما تكهن عدد كبير من متابعيها بعودتهما. 

وكتبت أسما شريف منير :" إحنا منفصلين من 7 سنين بس هيفضل عيلتى .. لكن مش هنرجع".

يذكر أن شاركت الفنانة أسما منير جمهورها صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أسما على الصورة ، قائلة:" أنا كده كده عمري ما بخبي ال بس دلوقتي بعد لعبة الالجوريثم العبيطة دي مش فارقلي اكثر ولا ننزل الساعة ٨ ولا يوم أربع ولا التفاهه دي... حاجة تانيه اتعلمتها، ان قيمتي مش بتقييم اي حد ليا لا ب لايك و لا كومنت و لا بأي حاجة والله، المهم".

وقد نشرت الفنانة أسما شريف منيرخلال الفترة الماضية ، عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور:" لا أملك إلا الدعاء".

وسبق أن شاركت الإعلامية أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من  خلال خاصية الاستوري ،وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من داخل سيارتها رفقة ابنتها.

 

 

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