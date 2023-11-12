شروط الحصول على جائزة المبدع الصغير وفقا لمشروع القانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وحددت المادة 2 من مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه المجلس شروط نيل الجائزة، حيث نصت على أن يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.



وشهدت جلسة اليوم استعراض الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، تقرير اللجنة،بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.