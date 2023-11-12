فيروس نيفيا.. إسلام عنان: كلمة الوباء الكبير لفظ استخدم لتهديد البشرة بالأمراض الخطيرة

وصف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن كلمة الوباء الكبير هو لفظ تم استخدامه منذ أكثر من سنوات طويلة لتهديد البشرة بالأمراض الخطيرة.

وأوضح " عنان "، خلال حوار ببرنامج :" صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، أن هناك عالما كبيرا خرج الفترة الماضية بتصريحات لوسائل الإعلام بأن يدرس حاليا مجموعة من الفيروسات وعددها 75 فيروس وعلى رأسها فيروس نيفيا والحصبة.

ولفت إلى أن انتشار فيروس نيفيا مع فيروس الحصبة وهو الأعلى الانتشار في العالم سوف يكون وفيات كبيرة وذلك في حالة اختلاطهم ببعض والعمل على سرعة انتشاره.

وأردف، أن صحف العالم خرجت بتصريحات تحت عنوان "انتظروا الوباء القادم"، وذلك عقب تصريحات العالم المتخصص في الفيروسات والتي تحدث عن انتشار فيروس خلال الفترة القادمة.

واستطرد، عنان أنه لا يوجد روقة علمية تقول إن الفيروس الجديد وفيروس الحصبة يمكنها أن يتجاوب مع بعض في الفترة المقبلة ، ولكن على سبيل الطبيعة من الوراد دق ناقوس الخطر واستعداد لأي وباء قادم ووضع شروط تداول الحيوانات البرية مثل الصين.

الصحة العامة تدرس في المدارس

ونوه إلى أن الصحة العامة تدرس في المدارس خلال الفترة المقبلة لكي يعرف الجميع أسلوب التعامل مع الأوبئة في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه ليس هناك وباء كبير قادم كما أشيع الفترة الماضية.