لا يمكنك الاختباء نتهمك بالإبادة.. ماذا فعل المتظاهرون أمام منزل رئيس أمريكا؟

تظاهر مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، أمس، تنديدا بدعم واشنطن للعملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ظاهريًا ضد مقاتلي حماس في غزة، والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، شوهدت الأعلام الفلسطينية تعلو المظاهرات بينما هتف الحشد "وقف إطلاق النار الآن" و "الرئيس بايدن، لا يمكنك الاختباء!". نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!

ووقع الاحتجاج بينما كان بايدن يلقي خطابا في حفل أرلينجتون الوطني بمناسبة يوم المحاربين القدامى. وقال في خطابه: "إن الحرب والصراع، والموت والخسارة، ليست من بقايا تاريخنا الأمريكي - إنها جزء من قصتنا الأمريكية".

وتواجه إدارة بايدن انتقادات متزايدة بشأن موقفها من الحرب بين إسرائيل وحماس. جرت عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة.

وتمت تغطية أحد المداخل بالقرب من الجناح الغربي مؤخرًا ببصمات أيدي حمراء اللون وكتابات على الجدران كتب عليها "Genocide Joe".

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن البيت الأبيض يساعد في التفاوض على فترات توقف يومية قصيرة للقتال في غزة للسماح للمدنيين بالإخلاء، فقد أعرب بايدن مراراً وتكراراً عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وشنت إسرائيل قصفاً عسكرياً غير مسبوق لقطاع غزة المكتظ بالسكان رداً على هجوم حماس على أراضيها الشهر الماضي. وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة إن حوالي 1200 من مواطنيهم – معظمهم من المدنيين – قتلوا في الهجوم.