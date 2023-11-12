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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكثر حشدا في بريطانيا.. مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة|فيديو

مسيرات من أجل دعم
مسيرات من أجل دعم فلسطين

تظاهر نحو 300 ألف شخص في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في مظاهرة هي الأكثر حشدا في بريطانيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقا لتقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، فقد ندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين واستهدافه للأطفال والنساء.

وطالب المتظاهرون بالوقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون توقف، حيث ارتفعت أعلام فلسطين خلال المظاهرة التي ردد المشاركون بها هتافات بالحرية لفلسطين.

وأكد المتظاهرون أن استشهاد أكثر من 4 آلاف طفل لا يعد دفاعا عن النفس ووصفوا ما يجري في القطاع المحاصر بالعمل الوحشي والمرعب، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار وأنهم لن يرتاحوا حتى ذلك.

المسيرة الأضخم في تاريخ بريطانيا

وحملت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين جابت شوارع لندن وصولا إلى مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بريطانيا، وهي المسيرة الأضخم في تاريخ بريطانيا حسب وصف وسائل الإعلام المحلية، وربما تكون الأكثر زخما على المستوى الدولي، حيث إنها خرجت من قلب عاصمة تعد حكومتها داعما قويا لإسرائيل. 
 

غزة العدوان الإسرائيلي مظاهرات القاهرة الإخبارية وسائل الإعلام المساعدات

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