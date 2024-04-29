اقتحام مقر وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.. تفاصيل

أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال" اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 أن جهة أمنية اقتحمت مقرها واستولت على المبنى التاريخي الخاص بها في العاصمة طرابلس.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية في بيان لها، أن جهة أمنية استولت على المبنى التاريخي أمس الأحد وأغلقته بقفل خارجي وسدته بالشمع الأحمر قبل أن تمنع صباح اليوم الإثنين العاملين في الشؤون الإدارية والمالية ومكاتب المراجعة والمستشار القانوني والمخازن والخزينة الذين يشغلون هذا المبنى من الولوج إليه وممارسة أعمالهم الطبيعية.

وناشدت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي كلا من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام التدخل ووضع حد لهذا الاعتداء الصارخ وغير المسؤول.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وكالة الأنباء الليبية في بنغازي:

في الوقت الذي تستعد فيه وكالة الأنباء الليبية (وال) للاحتفال هذا العام (2024) بالذكرى الستين لتأسيسها، فوجئ العاملون بالوكالة بجهة أمنية تقتحم حرم الوكالة وتستولي على المبنى التاريخي في العاصمة طرابلس، الذي يضم إدارة الشؤون الإدارية والمالية والقسم المالي وأقسام المراجعة والمخازن ومكتب المستشار القانوني والخزينة، بعد الدوام الرسمي ليوم أمس الأحد 28 أبريل 2024 وتقفل أبوابه بالشمع الأحمر وتمنع صباح اليوم الإثنين العاملين من الدخول إليه ومباشرة أعمالهم.

وإذ يستنكر العاملون بوكالة الأنباء الليبية، المؤسسة الإعلامية الوحيدة التي أنشئت بقانون العام 1964 وخرجت أجيالا من المسؤولين الذين تولوا مناصب قيادية في الدولة وأقلاما صحفية عتيدة على المستوى الوطني والعربي والإقليمي، فإنهم يناشدون رئاسة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام سرعة التدخل لوقف هذا الاعتداء الصارخ.

إن هذا الإجراء غير المسبوق ليس في ليبيا فحسب، بل في سائر أنحاء العالم، يتزامن للأسف الشديد مع الإستعدادات لإحياء اليوم العالمي للعمال، في الأول من مايو، واليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو، ما يلقي بظلال ثقيلة على نفوس جميع العاملين بمؤسسة وكالة الأنباء الليبية.