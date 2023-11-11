مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى| شاهد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو، لمظاهرات في تل أبيب، تطالب نتنياهو بضرورة عقد صفقة للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم، بأن الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب؛ للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن آلاف الأشخاص خرجوا إلى "ساحة الأسرى" في تل أبيب، للمشاركة في مسيرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ولم تنجح العملية البرية الإسرائيلية حتى اللحظة في تحرير الأسرى، بينما تتزايد الضغوط على حكومة الاحتلال، ويوافق غالبية الإسرائيليين على مقترح صفقة واسعة لتبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن 240 أسيرا لدى حماس منذ 7 أكتوبر.

وتطالب حماس، إسرائيل، بإطلاق سراح 6 آلاف فلسطيني؛ مقابل الإفراج عن أسراها.