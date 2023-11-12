فريدة سيف النصر تسب الكيان الكيان الصهيونى

قالت الفنانة فريد سيف النصر أن الفكر الصهيوني مختلف، والتيشرت الذي يرتديه جنود الاحتلال تحت الزي العسكري مرسوم عليه سيدة عربية حامل ومكتوب عليه الرصاصة الواحدة تخلصها هي وسلالتها، قائلة: أيه القلب والدماغ اللي يعمل كده.

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم نهال طايل دول لو فضائيين مش هيعملوا كده.

وأكدت أنه مع بداية أحداث غزة شعرت بمذلة وانكسار داخلي، وأي حد لديه أطفال تكون مسألة غزة بالنسبة له قاتلة، قائلة: أيه الجبروت والناس الزبالة والقلوب الحجر.

مجرم الحرب

وأضافت الفنانة فريدة سيف النصر، أن مجرم الحرب مثل هتلر وهو قتل اليهود على بعض، أما ما يقوم به جيش الاحتلال هو استهداف الأطفال، ولا عندهم مبدأ.

وأشارت فريدة سيف النصر، إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف أطفال غزة، والديانة اليهودية جميلة للغاية، واليهود المتدينين غير راضين عما يفعله الجيش الإسرائيلي ضد فلسطين.

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