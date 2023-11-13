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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الثقافة الأسبق: الإنجاز الوحيد للربيع العربي تصفية ودفن القضية الفلسطينية

حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإنجاز الوحيد للربيع العربي هو تصفية ودفن القضية الفلسطينية نهائيًا، ولم تعد القضية موجودة، مشددًا على أن هذه أحداث تم توجيها وتوظيفها لهدف وطريقة ما، وأن ما يحدث الآن هو رسالة تنهي مرحلة الربيع العربي.

وأوضح حلمي النمنم، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ما يحدث في فلسطين الآن من قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية هي حرب استعمارية تمامًا، منوهًا بأن إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين بالأساس مشروع غربي للسيطرة على المنطقة والتواجد بالمنطقة، موضحًا أن هذا جزء من الثقافة الغربية.

وأشار "النمنم"، إلى أنه قبل هتلر كان هناك وجهة نظر أخرى بالتخلص من اليهود بأن يذهبوا إلى الشرق وأن تكون أوروبا خالصة بدون اليهود، منوها بأن اليهود تعرضوا لمعاناة من الأوربيون بدلًا من الاعتراف بالمعاناة حركوا اليهود إلى فلسطين، وخرجوا بمقولة "فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض".

وتابع: "أننا الآن وبخصوص ما يحدث في غزة يكشف أننا أمام قضية سياسية بالأساس وعملية غربية.. دماء الفلسطينيين تنزف منذ 100 عام ولا تتوقف".
 

القضية الفلسطينية الربيع العربي فلسطين إسرائيل اليهود

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