خال الطفل محمود المصاب بالسرطان ومتلازمة داون: تركت عائلتي لعلاجه

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة.

قال خال الطفل الفلسطينى محمود، المصاب بالسرطان ومتلازمة داون، إن والد ووالدته فى غزة، وعائلتي وأولادى فى غزة، متابعا: "تركت أولادى للاعتناء به"



واسترسل :"ابن اختى متعلق بى، ومنذ تعبه كنت أذهب به فى المستشفيات، واعتبره ابنى الخامس، واستودعت أولادى واهلي عند الله، قبل مغادرة غزة".

وتابع :"علمنا أن محمود مصاب بالسرطان فى أبريل 2021، حيث اكتشفنا إصابته بسرطان فى الدم، متابعا: أهلي شجعوني للسفر مع محمود لاستكمال علاجه".