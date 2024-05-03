عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024 : تعترف بالحب

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية..

txt

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات

txt

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 :  اهدأ قليلا

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024 

 روحك النارية ستكون حليفك الأكبر اليوم مع ظهور تحديات غير متوقعة، إن مرونتك واستعدادك لمواجهة المشكلات وجهاً لوجه ستحول النكسات المحتملة إلى نقطة انطلاق. 

توقعات برج الحمل صحيا 

قد يشكو الأطفال من الصداع أو المشاكل المتعلقة بالرؤية، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بحمى فيروسية اليوم. 

توقعات برج الحمل مهنيا

حافظ على هدوئك في اجتماعات الفريق ولا تدع العواطف تملي عليك الأمور، وبدلاً من ذلك، كن حكيماً ودبلوماسياً حيثما دعت الحاجة إلى ذلك، اليوم ليس مناسبًا لإطلاق منتج جديد أو التوقيع على صفقة جديدة. 

برج الحمل اليوم عاطفيا

يشعر برج الحمل العازب برغبة قوية في التعبير عن مشاعره لشخص مميز، سواء كان ذلك اعترافًا بالحب أو محادثة صادقة، اليوم هو اليوم المناسب لترتدي قلبك على أكمامك.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

على الرغم من أنك قد تميل إلى شراء سلع فاخرة، فمن الجيد التحكم في رغباتك حيث يتم توفير الثروة لليوم الممطر، لا تستثمر في الأسهم أو التجارة اليوم.

برج الحمل برج الحمل اليوم برج الحمل اليوم عاطفيا برج الحمل حظك اليوم برج الحمل صحيا برج الحمل مهنيا برج الحمل وحظك برج الحمل وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

ثلاثي الأهلي يتدخل لحل أزمة أفشة وكولر

موضوعات متعلقة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 :  اهدأ قليلا

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 :  مشكلة قانونية

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : لحظات ممتعة

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024: وضع مالي جيد

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024: مشكلة عاطفية

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024: مشكلات مهنية بسيطة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008

شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن

ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

الجيش السوري يعلن إصابة 8 عسكريين في هجوم إسرائيلي على دمشق

رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصـ.هيـ.وني..ومرصد الأزهر يعلق

محمد أحمد ماهر: التمثيل مع كبار الفنانين ساعدنى كثيرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

فيديو

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ