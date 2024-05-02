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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 2 مايو 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الخميس 2 مايو 2024

 يعيش مواليد برج الميزان حالة من اليأس بسبب فقدلن عزيز عليه، ولكن عليك التوجه إلى الشخص المختص للخروج من هذه الحالة سريعا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 انفراجة مالية في استقبال مواليد الميزان بسبب مشروع قديم يمارسه من فترة طويلة.

برج الميزان اليوم عاطفيا 

تجاهل بعض الكلمات السلبية من الحبيب وابتعد فترة، حتى لا تخسر هذه العلاقة، أما العزاب فانهم يتأملون بعض العروض حتى يتمكنون من اختيار الشريك المناسب.

برج الميزان اليوم صحيا 

 يكون أحد الأسباب الرئيسية لتدهور صحتك، سيظهر على بعض كبار السن أعراض مشاكل القلب وسيحتاجون إلى رعاية طبية على الفور، قد تشكو الإناث من مشاكل أمراض النساء بينما قد يصاب بعض الأطفال بالحمى الفيروسية والتهاب الحلق. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

اغتنم هذه الفرصة لتحقيق أحلامك التي طال انتظارها بما في ذلك شراء المجوهرات أو تجديد المنزل أو شراء سيارة، يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمار في العقارات اليوم.

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