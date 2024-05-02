بعد اختيارها ضمن أهم 50 أغنية.. ملحن تملي معاك: عملتها وأنا بشرب شاي

اختارت مجلة رولنج ستون العالمية أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب والملحن شريف تاج ضمن أهم 50 أغنية في القرن الـ21.

وقال شريف تاج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة "الأولى" إن أغنية تملي معاك تم تلحينها بعد ألبوم قمرين والذي حقق نجاحا كبيرا حينها.

تملى معاك

وتابع شريف تاج قائلا: "من عادة عمرو دياب أنه بعد ما بيخلص ألبوم وقبل ما بينزل يبدأ يشتغل على أغاني الألبوم اللي بعده وسألني عن أغاني أسمعها ليه فسمع أغنية تملي معاك".

وأضاف شريف تاج قائلا: "في يوم صحيت من النوم وأنا بشرب كوباية الشاي مسكت الجيتار ولحنت الأغنيه واتصورت".