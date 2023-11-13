حدث ليلا| ليست الأولي علي العرب.. القنابل الفسفورية الإسرائيلية تنهش لحم أطفال غزة.. فرنسا تضغط على أوكرانيا لشراء أسلحة من شركاتها.. مصرع 7 عناصر موالية لإيران نتيجة للقصف الأمريكي بسوريا

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سعر الذهب اليوم الإثنين 13-11-2023
أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الإثنين 13- 11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.
لن نعطيكم من ترسانتنا.. فرنسا تضغط على أوكرانيا لشراء أسلحة من شركاتها
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا لشراء مدافع هاوتزر جديدة باستخدام الأموال المخصصة لذلك من الشركات الفرنسية، حتي لا تضطر باريس من نقل الأسلحة من ترسانتها.
ليست الأولي علي العرب.. القنابل السفورية الأسرائيلية تنهش لحم اطفال غزة واستخدمت بالحربين العالميتين
قنابل فسفورية.. تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بأطلاق القنابل الفسفورية بشكل كثيف الليلة، على محيط مستشفى القدس غرب غزة، بالاضافة الي توقف معظم مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.
هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي
شن سيد عبد الحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، هجوماً على الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بعد نهائي الدوري الافريقي بين الوداد وصن داونز.
النار اشتعلت لساعتين.. مصرع 7 عناصر موالية لإيران نتيجة للقصف الأمريكي بسوريا
أفاد موقع فوكس نيوز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه تم مقتل 6 أو 7 مقاتلين موالين لـ إيران في موقع الذي قصفته الطائرات الأمريكية شرقي سوريا.
مجلس إدارة الزمالك يكشف معايير اختيار المدير الفني الجديد.. تفاصيل
كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، معايير إدارة نادي الزمالك، في اختيار المدير الفني الجديد.
الجثث في الشوارع والوضع صعب..طفلة من محاربي السرطان تبكي على الهواء
قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة.