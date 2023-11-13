حدث ليلا| ليست الأولي علي العرب.. القنابل الفسفورية الإسرائيلية تنهش لحم أطفال غزة.. فرنسا تضغط على أوكرانيا لشراء أسلحة من شركاتها.. مصرع 7 عناصر موالية لإيران نتيجة للقصف الأمريكي بسوريا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الإثنين 13- 11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا لشراء مدافع هاوتزر جديدة باستخدام الأموال المخصصة لذلك من الشركات الفرنسية، حتي لا تضطر باريس من نقل الأسلحة من ترسانتها.

قنابل فسفورية.. تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بأطلاق القنابل الفسفورية بشكل كثيف الليلة، على محيط مستشفى القدس غرب غزة، بالاضافة الي توقف معظم مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.

شن سيد عبد الحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، هجوماً على الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بعد نهائي الدوري الافريقي بين الوداد وصن داونز.

أفاد موقع فوكس نيوز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه تم مقتل 6 أو 7 مقاتلين موالين لـ إيران في موقع الذي قصفته الطائرات الأمريكية شرقي سوريا.

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، معايير إدارة نادي الزمالك، في اختيار المدير الفني الجديد.

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة.