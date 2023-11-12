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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتكب خطأ فادحا.. نتنياهو ووزير دفاعه يهاجمان ماكرون

ماكرون
ماكرون

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دعوته إسرائيل لوقف قتل النساء والأطفال بقطاع غزة.

وقال نتنياهو في تصريح مشترك مع غالانت والوزير بيني غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقد ارتكب (ماكرون) خطأً فادحًا، خطأ واقعيًا وأخلاقيًا".


وأضاف: " أقول للرئيس الفرنسي، سيصل هذا إليكم أيضاً. إنها حرب عادلة لا مثيل لها، ولكنها أيضًا خط أخلاقي لا مثيل له".

ومضى نتنياهو بقوله: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو غير المتورطين، لكننا لا نستطيع أن نعطي حماس الترخيص بقتل مواطنينا دون ردنا، ولسنا بحاجة إلى هذه المواعظ الأخلاقية".

من جانبه، قال غالانت"من أين تأتي هذه الشجاعة لوعظنا بالأخلاق في خضم القتال؟ لدينا القدرة والواجب للدفاع عن أنفسنا بأنفسنا وهذا ما سنفعله. لن نصمت أو نرتاح حتى هزيمة حماس"

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.
 

وأضاف في تصريحات إعلامية: "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء أطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل... لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

ولليوم الـ 36 تشن إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.

إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون

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