بيان عاجل من واشنطن بشأن استهداف أماكن للحرس الثوري ومليشيات إيرانية بسوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأثنين، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية على مناطق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران، ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات الأمريكية شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأشار لوستن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الأمر للهجوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها، لافتا إلى أن سلامة جنودنا أولوية.

وأفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات المدعومة من إيران في منطقة دير الزور شرق سوريا، الأحد.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن الضربات الجوية الأمريكية تم تنفيذها ضد وكلاء تابعين لـ إيران في سوريا.

كما أفادت قناة الميادين اللبنانية، أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخر في غارة بالقرب من الميادين في دير الزور.