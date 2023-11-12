جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع بالجولان في سوريا

قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن طائراته الحربية استهدفت مواقع في سوريا رداً على هجوم من الأراضي السورية استهدف مواقع في الجولان المحتل.

وقال الجيش في بيان مقتضب "قبل قليل، وردًّا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا".

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

كانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.